POL-WAF: Warendorf. Besitzer des Mountainbikes hat sich gemeldet - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 23.10.2020, 8:00 Uhr

Warendorf (ots)

Der Besitzer eines schwarz-grünen Mountainbikes, nach dem die Polizei suchte, hat sich gemeldet. Ein 34-jähriger Warendorfer war mit dem Fahrrad unterwegs, als ihn Polizisten am Donnerstag, 15.10.2020 kontrollierten. Er gab ihnen gegenüber an, dass er das Mountainbike vor etwas zwei Monaten in Warendorf gestohlen habe.

