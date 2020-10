Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verursacher bemerkte Unfall nicht

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 bemerkte ein Verursacher gegen 13.50 Uhr einen Zusammenstoß auf einem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Röteringshof in Ahlen nicht. Der 67-Jährige parkte sein Auto rückwärts aus einer Parklücke aus, stieß gegen einen grauen Mazda 5 und fuhr vom Parkplatz. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und informierte die geschädigte Autobesitzerin. Bei den weiteren polizeilichen Ermittlungen gab der Ahlener an, dass er auf dem Parkplatz gewesen sei und den Unfall nicht bemerkt habe.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell