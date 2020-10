Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zeugin meldete Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 beobachtete eine Zeugin gegen 14.55 Uhr wie ein Busfahrer mit einem Gelenkbus verbotswidrig in die Fußgängerzone in Beckum, Nordstraße fuhr und dabei die Markise eines Cafés beschädigte. Die 34-jährige Ahlenerin machte noch ein Foto von dem Kennzeichen des Busses, so dass der 62-jährige Fahrer aus Münster ermittelt werden konnte.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell