Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Weißen Skoda Oktavia beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.55 Uhr und 13.30 Uhr einen weißen Skoda Oktavia, der auf dem Parkplatz der leerstehenden Grundschule an der Straße Osthoff in Beelen stand. Trotz des Schadens an der hinteren linken Seite flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

