Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Kontrolle über Auto verloren

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 verlor ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Auto als er die Lindenstraße in Oelde in Fahrtrichtung der Straße Zur Axt befuhr. Der Oelder verlor offensichtlich das Bewusstsein, prallte mit dem Pkw gegen einen Baum auf der anderen Fahrbahnseite und blieb vor einem Blumengeschäft stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Senior und brachten ihn zu weiterer ärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus.

