Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auffahrunfall vor Ampel

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 ereignete sich gegen 7.25 Uhr ein Auffahrunfall auf der Kreuzung B 51/Hans-Geiger-Straße in Telgte. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße in Richtung Münster. Vor ihm befand sich eine 63-Jährige, die mit ihrem Pkw aufgrund des Rotlichts vor der Ampel stand. Der Mann aus Olbernhau bemerkte die Situation scheinbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Telgterin auf. Der 40-Jährige verletzte sich bei dem Auffahrunfall, so dass ihn Rettungskräfte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus brachten. Das Auto des Olbernhauer wurde abgeschleppt. Da die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle verschmutzt war, streuten Kräfte der Feuerwehr die Betriebsstoffe ab. Anschließend erfolgte durch eine Spezialfirma die Reinigung der Straße. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

