Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Dunkelgrüner SUV mit Anhängerkupplung und Fahrer gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.10.2020, gegen 17.30 Uhr stießen zwei Autos auf dem Parkplatz des EDEKA-Supermarkts an der Warendorfer Straße in Oelde zusammen. Die Oelderin fuhr mit ihrem silbernen VW Polo rückwärts aus ihrer Parklücke, stand und wollte gerade losfahren als es zu dem Unfall kam. Die 73-Jährige stieg aus ihrem Auto und ein Mann kam auf sie zu. Dieser gab an, dass er keinen Schaden an seinem Pkw hat, stieg wieder in sein Fahrzeug und verließ den Parkplatz in unbekannte Richtung. Bei dem VW Polo der Oelderin wurde der komplette hintere Stoßfänger abgerissen und beschädigt. Der unbekannte Unfallbeteiligte ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, stabil, hat dunkelblonde Haare und ein rundes Gesicht. Der Mann fuhr einen dunkelgrünen SUV mit Anhängerkupplung. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

