Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer prallte gegen Sattelzug

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.10.2020 prallte ein 32-jähriger Fahrradfahrer gegen 6.15 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen gegen einen Sattelzug. Der Ahlener befuhr die Landstraße in Richtung Hamm. Auf Höhe der dortigen Bahnüberführung überholte ihn ein 35-jähriger Sendenhorster mit seinem Sattelzug. Der LKW-Fahrer hielt kurz hinter der Bahnüberführung am rechten Straßenrand an, da er einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt hatte. Trotz des am Sattelzug eingeschalteten Warnblinklichts fuhr der 32-Jährige frontal gegen den Auflieger und verletzte sich dadurch schwer. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

