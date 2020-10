Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Seniorin abgelenkt und Geld aus Bankautomaten gestohlen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.10.2020 hob eine Seniorin gegen 13.20 Uhr Geld an einem Geldautomaten in einem Bankinstitut an der Weststraße in Ahlen ab. Als sie auf die Herausgabe der Geldscheine wartete, traten zwei Männer an sie heran und lenkten sie ab. Einer der Tatverdächtigen ergriff sich die herausgegebene Bankkarte, die ihm die 83-Jährige entreißen konnte und der andere stahl in diesem Moment das Geld. Dann flüchtete das Duo aus dem Gebäude in Richtung Museum. Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß und südländischen Typs. Der Kräftigere trug eine Jogginghose, der andere hat eine schlanke Figur. Wer hat die Täter beobachtet? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

