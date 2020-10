Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Besitzer eines BMX-Rads gesucht - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.10.2020, 11:40 Uhr

Gesucht wird der Besitzer eines schwarzen BMX-Fahrrads mit der Aufschrift "go easy", welches Polizisten bei einem Einsatz in Warendorf, Einener Dorfbauernschaft sicherstellten. Es besteht der Verdacht, dass ein 27-jähriger Warendorfer oder eine 32-jährige Münsteranerin das Fahrrad gestohlen haben könnten. Der Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

