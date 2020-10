Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Brand in der Marienkirche Ahlen

Warendorf (ots)

Am heutigen Sonntagmittag (25.10.2020, 13.30 Uhr) erhielt die Kreispolizeibehörde Warendorf Kenntnis über einen Brand in der St. Marien Kirche in Ahlen. In der Kirche brannte offensichtlich der Teil einer Kirchenbank. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr Ahlen brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen ab. Das Gebäude wurde im Anschluss gelüftet. Angaben zur Höhe des Sachschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell kurz vor dem Brandereignis verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

