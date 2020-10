Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen und vorgeführt

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wurden am Freitagnachmittag (23.10.2020) zwei mutmaßliche Ladendiebe einer Amtsrichterin vorgeführt.

Die Polizei wurde am Donnerstag, 22.10.2020, 12.45 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Discounter am August-Wessing-Damm in Warendorf gerufen. Tatverdächtig sind zwei 33 Jahre und 19 Jahre alte Männer aus Georgien, die im Kreis Unna gemeldet sind. Das Duo soll Gegenstände unter ihren Jacken versteckt und auf Ansprache fallen lassen haben. Auf dem Parkplatz befand sich noch ein verdächtiges Auto, in dem sich weiteres mögliches Diebesgut befand und das trotz fehlender Zulassung benutzt wurde. In dem Pkw fanden die Beamten Papiere mit dem Namen des 19-Jährigen. Deshalb stellten sie das Auto sicher und nahmen die mutmaßlichen Ladendiebe vorläufig fest.

Die Amtsrichterin ordnete bei der Vorführung des 19-Jährigen und des 33-Jährigen antragsgemäß Untersuchungshaft wegen Flucht-Wiederholungsgefahr an.

