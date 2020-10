Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksame Frau verscheuchte Tatverdächtige

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame Frau verscheuchte am Donnerstag, 22.10.2020, 14.25 Uhr zwei Tatverdächtige in einer Bank an der Warendorfer Straße in Ahlen. Die 74-Jährige hielt sich am Geldautomaten auf, um Geld abzuholen. Sie hatte bereits die Karte in das Gerät geschoben und erste Eingaben gemacht. Plötzlich trat ein junger Mann mit einer Frage an die Ahlenerin heran, um sie offensichtlich abzulenken. Der Tatverdächtige hielt sich zuvor mit einer zweiten Person an dem Kontoauszugsdrucker auf. Der Geldautomat brach den Vorgang ab und warf sowohl die Karte als auch einen geringen Bargeldbetrag aus. Der Tatverdächtige versuchte diesen aus dem Schacht zu ergreifen. Die Ahlenerin erfasste die Situation, ergriff die Karte, schlug dem Unbekannten die Hand weg und schrie laut um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Unbekannte sowie sein mutmaßlicher Mittäter.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß, haben dunkle Haare und sind südländischen Typs. Einer trug eine schwarze Jacke mit hellen Nähten und eine schwarze Jogginghose. Der andere trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie eine Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz).

Wer hat die Männer gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

