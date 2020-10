Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Bürgerin meldete beschädigtes Auto

Am Donnerstag, 22.10.2020 meldete eine Bürgerin ein beschädigtes Auto an der K 4 zwischen Ahlen und Sendenhorst. Ein Unbekannter fuhr in Richtung Sendenhorst, kam offensichtlich nach rechts von Fahrbahn ab, stieß mit dem Pkw gegen einen Leitpfosten und bleib auf einem Feld stehen. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden sowie erheblicher Flurschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Ermittlungen an der Halteranschrift führten zu einem tatverdächtigen 28-jährigen Sendenhorster. Dieser gab den Verkehrsunfall nicht zu, aber dass er zuletzt am Dienstag das Auto benutzt habe. Da der Sendenhorster keinen Führerschein besitzt, leiteten die Beamten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Ebenso gegen die 27-jährige Halterin, die die Nutzung zugelassen hat. Da der 28-Jährige auch unter Verdacht steht, dass er den Pkw unter Drogeneinfluss gefahren ist, wurde ihm wegen des positiven Drogenvortests eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall, der sich zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmorgen ereignet haben könnten, beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

