Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Besitzer eines Mountainbike-Pedelecs gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines schwarz-grünen Mountainbike-Pedelecs Fully Rex Graveler e8.9, mit dem ein tatverdächtiger Einbrecher am Donnerstag, 15.10.2020 in Warendorf unterwegs war. Bisherige Ermittlungen nach dem Besitzer liefen ins Leere. Nach Angaben des 34-jährigen Warendorfers gab er an, dass Fahrrad vor etwas zwei Monaten vor dem Penny Markt an der Freckenhorster Straße unverschlossen gefunden zu haben. Daraufhin habe der Mann das Pedelec an sich genommen und es genutzt.

