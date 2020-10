Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Alkohol getrunken und ans Steuer gesetzt

Warendorf (ots)

Mittwochnachmittag (21.10.2020, 16.55 Uhr) haben unsere Kolleginnen und Kollegen Hinweise auf einen Autofahrer in Sassenberg bekommen, der alkoholisiert unterwegs sei.

Auf der Versmolder Straße in Sassenberg sahen sie ihn in einem VW-Bulli. Den Polizisten fiel die auffällige Fahrweise auf. Sie kontrollierten den 58-jährigen Beckumer in seinem Bulli in Fahrtrichtung Versmold. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Zur Entnahme einer Blutprobe, brachten ihn die Polizisten zur Wache nach Warendorf. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell