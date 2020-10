Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Frau und Kind von Pkw angefahren

Warendorf (ots)

Mittwochmorgen (21.10.2020, 07.30 Uhr) sind ein Pkw und zwei Fußgänger am Bürgermeister-Hischmann-Ring in Ennigerloh zusammengestoßen.

Eine 39-jährige Frau aus Ennigerloh fuhr mit ihrem Auto auf der Oelder Straße Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Oelder Straße/Bürgermeister-Hischmann-Ring bog sie nach links auf den Bürgermeister-Hischmann-Ring ab. Zeitgleich überquerte eine 73-jährige Ennigerloherin zusammen mit einem 3-jährigen Kind die selbe Straße an einer Ampel. Durch den Zusammenstoß stürzte die 73-Jährige gemeinsam mit dem Kind zu Boden. Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzt in ein Krankenhaus.

