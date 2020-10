Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nahmen Betrunkenem Schlüssel ab und informierten Polizei

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.10.2020 befuhr ein Autofahrer gegen 16.40 Uhr in Ahlen die L 671 in Richtung Walstedder Straße. Der 40-Jährige wendete sein Auto auf der Straße und rollte dabei rückwärts in einen Graben. Hilfsbereite Zeugen zogen den Pkw aus dem Graben. Dabei fiel ihnen auf, dass der Nordkirchener alkoholisiert war. Daraufhin nahmen ihm die Zeugen den Autoschlüssel ab und informierten die Polizei. Die Beamten ließen den Mann einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Aufgrund der absolut Fahruntüchtigkeit folgte für den 40-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell