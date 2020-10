Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Angefahrener Jogger verstorben - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 19.10.2020, 13:42 Uhr

Warendorf (ots)

Der am frühen Montagmorgen (19.10.2020) in Ahlen angefahrene Jogger verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. Der 82-jährige Ahlener lief auf dem Geh- und Radweg entlang der Walstedder Straße und stieß mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Pedelefahrer zusammen, der stadteinwärts fuhr. Da weiterhin unklar ist warum es zu dem Unfall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam, sucht die Polizei dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Ahlen, Telefon 02382/965-0 zu melden.

