POL-WAF: Kreis Warendorf. Portemonnaie sicher verstaut?

Portemonnaie aus Einkaufskorb gestohlen. Handtasche aus Einkaufswagen entwendet. Geldbörse aus Jackentasche erbeutet. Diese schlechte Erfahrung mussten in der vergangenen Tagen vermehrt Personen im Kreis Warendorf machen. Dabei nutzen die Täter in vielen Fällen die Sorglosigkeit der Bestohlenen aus. Nicht nur, dass das Bargeld weg ist. Schlimmer ist oft der Verlust der im Portemonnaie aufbewahrten Karten und Ausweise. Denn das bedeutet Aufwand und Kosten bei der Wiederbeschaffung. Damit Sie vor einem Diebstahl bewahrt werden:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen jemand zu nahe kommt oder Sie unter einem Vorwand ablenkt. - Geldbörsen gehören nicht in Taschen oder Körbe, die in Einkaufswagen stehen. - Tragen Sie Geld und Zahlungskarten sowie Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Alles rund um den Taschendiebstahl finden Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Beratung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

