POL-WAF: Kreis Warendorf. Telefonbetrüger aktiv

In den vergangenen Tagen riefen Telefonbetrüger vermehrt Seniorinnen und Senioren im Kreis Warendorf an. Dabei nutzten die Täter unterschiedliche Maschen, um an das Vermögen der Angerufenen zu kommen. Darunter den falschen Angehörigen und falschen Polizeibeamten. In den der Polizei bekannten Fällen beendeten die Bürgerinnen und Bürger die betrügerischen Telefonate ohne Geld oder Wertgegenstände zu übergeben.

WENN DER ANGEBLICHE POLIZIST ODER ANGEHÖRIGE WIE FOLGT VORGEHT: Werden Sie nach Geld gefragt? Auflegen! Werden Sie nach Wertsachen gefragt? Auflegen! Werden Sie zu Verschwiegenheit aufgefordert? Auflegen! Sollen Sie mit der 110 verbunden werden? Auflegen! Immer selber auflegen und selber die 110 wählen! Niemals Wertsachen an die Polizei aushändigen!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell