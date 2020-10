Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Aufbrecher waren unterwegs

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Freitag, 16.10.2020 brachen unbekannte Personen in Sassenberg mehrere Firmenfahrzeuge auf und stahlen verschiedene Werkzeuge. Die betroffenen Fahrzeuge standen an der Schmiedestraße, Beethovenstraße, Weberstraße und der Straße Strote. Des Weiteren brachen Unbekannte kurz nach 3.00 Uhr einen BMW X 5 am Schachblumenweg auf und entwendeten neben dem Navigationsgerät auch das Lenkrad. Wer hat in der Nacht zu Freitag verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Sassenberg beobachtet? Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

