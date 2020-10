Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Jogger angefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 19.10.2020 kam es gegen 6.45 Uhr auf der Walstedder Straße in Ahlen zu einem Zusammenstoß zwischen einem 82-Jährigen und einem 22-Jährigen. Der jüngere Mann befuhr mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg in Richtung Ahlen. Der Senior wiederum lief in die entgegensetzte Richtung. Unklar ist, warum es zu dem Unfall kam. Während sich der Drensteinfurter glücklicherweise nur leicht verletzte, erlitt der 82-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell