Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Durch Schlag verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitagabend (16.10.2020, 23.50 Uhr) überquerten zwei Männer den Schulhof des Gymnasiums an der August-Winkhaus-Straße in Telgte. Von hinten näherten sich drei Personen und bewegten sich sehr nah an dem Duo vorbei. Als sich der 30-Jährige über das Verhalten beschwerte, reagierte einer der Unbekannten, vermutlich ein 19-jähriger Telgter, sehr aggressiv und schlug dem 31-Jährigen ins Gesicht. Dabei verletzte er den Münsteraner leicht. Auch der 30-jährige Telgter bekam noch etwas von dem Schlag ab. Während die beiden geschockten Männer noch nach den Personalien der drei fragten, die sie nicht erhielten, entfernte sich das Trio.

