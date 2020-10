Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Marihuanageruch deutlich wahrgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.10.2020 kontrollierten Polizisten gegen 10.15 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Baßfeld in Telgte. Als die Beamten an den Pkw herantraten und der Fahrer die Seitenscheibe herunterließ, stellten sie deutlich Marihuanageruch fest. Auch körperliche Auffälligkeiten wiesen neben dem freiwilligen Drogenvortest auf den Konsum von Rauschgift hin. Daraufhin ließen die Polizisten dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Da der junge Mann in Bosnien lebt, erhoben sie auch eine Sicherheitsleistung von fast dreihundert Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell