Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger, Sommersell, Pkw prallte gegen Baum

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.10.2020, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Ennigerloh mit einem schwarzen Mercedes-SUV von der Warendorfer Straße aus kommend in die Bauernschaft Sommersell. In seinem Fahrzeug befanden sich ein 20-jähriger Beckumer und ein 16-jähriger Ahlener. Auf der schmalen und kurvigen Strecke verlor der 18-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte seitlich gegen einen Straßenbaum und verlor dabei das linke Hinterrad. Anschließend wurde er zurück geschleudert und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer sowie mindestens einer seiner Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden zu weiteren Untersuchungen Krankenhäusern zugeführt. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Straßenbaum wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Als Unfallursache wird unangepasste Geschwindigkeit angenommen.

