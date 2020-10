Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel, K19, Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 18.10.20, gegen 19:20 Uhr, geriet der Fahrer eines Pkw auf der K19 zwischen Everswinkel und der B64 (Raestrup) aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Pkw kam. Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen verletzt. Nach ersten Ermittlungen an der Unfallstelle war der 23-jährige Fahrer eines grünen Skoda aus Polen in Richtung Raestrup unterwegs, als er ausgangs einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal mit einem in Richtung Everswinkel fahrenden schwarzen BMW kollidierte. Bei dem Aufprall wurden der polnische Fahrer sowie der 53-jährige BMW-Fahrer und seine 17- und 19-jährigen Mitfahrer aus Everswinkel schwer verletzt. Dem 23-jährigen Skoda-Fahrer wurden Blutproben zur Feststellung von Alkohol- oder Drogenkonsum entnommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Den Skoda stellte die Polizei für weitere Untersuchungen zur Unfallursache sicher. Die K19 war für etwa drei Stunden gesperrt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Telgte und Warendorf, das Ordnungsamt Everswinkel sowie 4 Rettungswagen und 2 Notärzte an der Unfallstelle eingesetzt. Eine Spezialfirma wurde mit der Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsstoffen beauftragt.

