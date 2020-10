Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Vorhelm, K42, Fahrer bei Pkw- Überschlag schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.10.2020, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der Ahlener Straße (K42) zwischen Vorhelm und Ahlen ein Verkehrsunfall, an dem ein 30-jähriger Ahlener mit seinem blauen Peugeot beteiligt war. An der Unfallstelle war neben der Polizei auch die Feuerwehr Ahlen sowie ein Rettungswagen eingesetzt. Den verunfallten Pkw fanden die Einsatzkräfte auf dem Dach liegend auf einem angrenzenden Acker vor. Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte der Fahrer die K 42 von Vorhelm kommend in Fahrtrichtung Ahlen befahren und war aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte mit der Fahrzeugfront in den Straßengraben, überschlug sich und kam erst auf dem Acker liegend zum Stillstand. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, konnte den Pkw aber noch selbständig verlassen. Er wurde mit dem eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten im Fußraum des Pkw ein Mobiltelefon fest. Da sie auch Hinweise auf Drogenkonsum hatten, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Pkw wurde geborgen und abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro

