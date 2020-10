Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Walstedder Straße (L 671), 22- Jähriger fährt mit Pkw in Graben

Warendorf (ots)

Mit leichten Blessuren ist ein 22-jähriger Ahlener bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 16.10.2020, um 21:40 Uhr, auf der Walstedder Straße in Höhe des Hofes Mertenskötter davongekommen.

Der Ahlener befuhr die L671 in Fahrtrichtung Ahlen und kam in der S-Kurve "am dicken Ei" nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen und eine Richtungstafel. Der silbergraue Opel überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt und konnte sich ohne fremde Hilfe vor dem Eintreffen der Feuerwehr und des Notarztes aus dem Fahrzeugwrack befreien. Sein Fahrzeug wurde indessen total beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf 6000,- Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell