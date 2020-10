Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer auf Motorhaube aufgeladen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.10.2020 ereignete sich gegen 11.25 Uhr in Beckum auf der Ahlener Straße Höhe der Straße Am Rattbach ein Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Pedelec die Straße Am Rattbach und bog auf die Ahlener Straße ab. Dabei prallte er gegen den Pkw eines 32-jährigen Ahleners, der die Landstraße stadtauswärts befuhr. Der Beckumer wurde auf die Motorhaube aufgeladen und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den Senior zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell