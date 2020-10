Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtiger Einbrecher ermittelt Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13.010.2020,08:23 Uhr

Warendorf (ots)

Ermittlungen nach Einbrüchen in der Nacht zu Dienstag, 13.10.2020 in Warendorf führten auf die Spur eines 34-Jährigen. Der Warendorfer ist verdächtig sowohl in einen Betrieb an der Splieterstraße als auch in einen Bürotrakt an der Beckumer Straße eingebrochen zu sein. Des Weiteren gestand der Mann einen weiteren versuchten Einbruch in der gleichen Nacht in eine Firma an der Müssinger Straße.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell