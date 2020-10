Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mofa-Prüfbescheinigung reichte nicht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020 führten Polizisten gegen 7.50 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Splieterstraße in Warendorf durch. Dabei geriet der Fahrer eines Kleinkraftrads ins Visier der Beamten. Der 22-Jährige gab an, eine Mofa-Prüfbescheinigung zu besitzen, die für das Zweirad ausreiche. Dem war nicht so, da das Kleinkraftrad bis zu 50 Stundenkilometer fahren kann. Des Weiteren stand der Warendorfer unter Drogeneinfluss, wie ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab. Das hatte zur Folge, dass dem jungen Mann Blut abgenommen wurde. Darüber hinaus erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des nicht vorhandenen Führerscheins.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell