Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots)

Am 15.10.2020 hielten Polizeibeamte gegen 01.10 Uhr auf der Beelener Straße in Lette einen 55-jährigen Autofahrer an. Da er offensichtlich Alkohol getrunken hatte, ließen die Beamten den Oelder einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund der dadurch festgestellten absoluten Fahruntüchtigkeit folgte für ihn die Entnahme einer Blutprobe sowie Sicherstellung seines Führerscheins.

