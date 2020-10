Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Blutprobe nach positivem Atemalkoholtest

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 14.10.2020 hielten Polizisten gegen 12.30 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Großer Kamp in Ostbevern an. Bei der Überprüfung des 62-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert war. Aufgrund des positiven Atemalkoholtests des Ostbeveraners nahmen sie ihn mit zur Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des absolut Fahruntüchtigen sicher.

