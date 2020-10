Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Warendorf (ots)

Am Mittwoch. 14.10.2020, um 15.20 Uhr, befuhr ein 34-Jähriger aus Ostbevern mit seinem PKW den Lienener Damm in Ostbevern in Richtung der Straße Nordring.

Bei dem Versuch, einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden von geschätzt etwa 5.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

