Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Halter eines grauen Skoda SUV gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer, der am Dienstag, 13.10.2020 gegen 20.05 Uhr seinen grauen Skoda SUV an der Straße Am Springbernbaum in Warendorf geparkt hat. Ein 19-Jähriger war mit seinem Fahrrad in Richtung Krankenhaus unterwegs und fuhr auf das Auto auf. Dabei soll ein Lackschaden auf der Motorhaube entstanden sein. Der Heranwachsende fuhr zunächst weiter, kehrte aber nach einiger Zeit zum beschädigten Pkw zurück, da er sich weiter kümmern wollte. Allerdings stand der Skoda nicht mehr dort, so dass kein Kennzeichen bekannt ist. Der Halter oder Nutzer des grauen SUV wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

