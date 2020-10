Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pedelec

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.10.2020, um 20.00 Uhr, ereignete sich in der Bauernschaft Gröblingen in Sassenberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Pedelecfahrer schwer verletzte. Der 62-jährige Radfahrer fuhr mit seinem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Gröblingen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen Sassenberger, der zu Fuß auf dem Wirtschaftsweg unterwegs war. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fußgänger blieb unverletzt.

