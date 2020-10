Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Bei gemeinsamer Kontrolle mit Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle - Sattelauflieger aus Verkehr gezogen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.10.2020 führte die Kreispolizeibehörde Warendorf gemeinsam mit dem Kreis Warendorf, Veterinäramt und Lebensmittelkontrolle, Lkw-Kontrollen an der B 64 in Höhe der Raestruper Kraftfahrerkapelle durch. 13 Fahrzeuge samt Fahrzeugführer wurden in Augenschein genommen. Im Bereich der Lebensmittel- und Tiertransporte gab es seitens der Kontrolleure keine Beanstandungen. Allerdings stellte die Polizei an vier Lkw technische Mängel fest, darunter auch an Reifen und Beleuchtung. Ein Fahrer hatte keinen Führerschein dabei, einer erhält ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen Lenkzeiten und in zwei Fällen trifft es sowohl die Fahrer als auch die Firmen. Hier erkannten die Beamte Verletzungen gegen Sozialvorschriften. Ein Sattelauflieger beschäftigte die Einsatzkräfte stärker, da hier gravierende Mängel an Reifen, Bremsen und Aufbaubügel vorlagen. Dieses Fahrzeug legten die Polizisten still und begleiteten Fahrer und Fahrzeug bis zum nahe gelegenen Firmengelände.

