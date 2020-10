Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nicht zugelassenes Auto unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.10.2020, kontrollierten Polizisten gegen 0.10 Uhr einen Autofahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw nicht zugelassen und das falsche Kennzeichen angebracht waren. Der 32-jährige Fahrer wiederum stand unter Drogeneinfluss, so dass dem Ennigerloher nach einem positiven Vortest eine Blutprobe entnommen wurde.

