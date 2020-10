Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Vor Polizei geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Montag, 12.10.2020 wollten Polizisten gegen 3.40 Uhr einen Autofahrer auf der Geißlerstraße in Neubeckum kontrollieren. Die Beamten nutzten die elektronischen Anhaltesignale, um den Fahrer zum Anhalten aufzufordern. Der Pkw-Fahrer blieb vor der Autobahnauffahrt stehen, die Einsatzkräfte stiegen aus und traten an das Fahrzeug heran. Plötzlich gab der Autofahrer Gas und flüchtete in Richtung Neubeckum. Die Polizisten stiegen wieder in den Streifenwagen und folgten dem Flüchtigen. Dieser war sehr schnell unterwegs und fuhr zunächst auf der Martin-Luther-Straße, weiter auf der Vellerner Straße sowie Turmstraße und darauffolgend auf der Spiekerstraße fort. Weiter ging es auf der Straße An den Tannen und auf der Bussardstraße, einer Sackgasse. Als die verfolgenden Beamten hier ausgestiegen waren und an den 3er BMW treten wollten, fuhr der Fahrer rückwärts über einen Grünstreifen am Streifenwagen vorbei. Dabei kam es zu einem leichten seitlichen Zusammenstoß mit dem Polizeiwagen und einem Gartenzaun. Als die Polizisten unmittelbar darauf wieder die Verfolgung aufnahmen, hatten sie den BMW aus den Augen verloren. Gegen 7.00 Uhr meldete eine Anwohnerin das verdächtige, leicht beschädigte Fahrzeug am Katharinenweg, wo es der unbekannte Fahrer nach seiner erneuten Flucht stehen gelassen hat.

Erste Ermittlungen beim Halter des BMWs in der Nacht ergaben, dass dieses samt Schlüssel in einer Halle in Ahlen gestanden hat. Wer mit dem Auto unterwegs war, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell