Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.10.2020 kam es gegen 12.50 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Bergstraße in Albersloh. Ein 25-jähriger Autofahrer war auf der Bergstraße in Richtung Kirche unterwegs. Aus ungeklärten Gründen fuhr der Anröchter mit seinem Pkw gegen ein geparkten KIA Picanto. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der junge Mann schwer. Rettungskräfte brachten ihn zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden in Höhe von 13.000 Euro gesamt.

