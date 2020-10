Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verkehrsunfall mit gestohlenem Pkw - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 10.10.2020, um 01.00 Uhr, meldete eine Zeugin einen Verkehrsunfall auf der Graf-Galen-Straße Ecke An den Tannen. Ersten Informationen zufolge war ein Seat Mii im Kreuzungsbereich ins Schleudern geraten und mit mehreren Verkehrszeichen kollidiert. Die Polizeikräfte fanden den schwer beschädigten Pkw eines ortsansässigen Krankenpflegedienstes vor. Von dem Fahrer fehlte jedoch jede Spur. Am folgenden Morgen meldete dann die Besitzerin den Diebstahl dieses Fahrzeugs. Hiernach hatten Unbekannte den Pkw in der Zeit vom 09.10.2020, 20.30 Uhr, bis zum 10.10.2020, 01.00 Uhr, an der Harbergstraße in Neubeckum entwendet. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

