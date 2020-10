Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrzeug des Verursachers dürfte ein Alpha Romeo sein - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 9.10.2020, 10:24 Uhr

Warendorf (ots)

Bei der Verkehrsunfallflucht in der Nacht zu Freitag, 9.10.2020 an der Industriestraße in Ahlen fand einer der geschädigten Autobesitzer ein Teil einer Blende, das vom Fahrzeug des Verursachers stammen dürfte. Nach Recherchen dürfte diese Blende zu dem rechten Nebelscheinwerfer eines Alpha Romeos 159 gehören. Wem ist ein solches Fahrzeug mit einem Schaden an der vorderen rechten Seite aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

