Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw auf Pkw geschoben - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Donnerstagnachmittag (8.10.2020, 17.00 Uhr) und Freitag, 9.10.2020,6.30 Uhr auf der Industriestraße in Ahlen ereignete. Der Flüchtige fuhr mit seinem Fahrzeug auf einen weißen Seat Ibiza auf und schob diesen auf einen grauen Renault Scenic. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

