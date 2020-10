Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bürger meldet Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 9.10.2020 erhielt die Polizei gegen 1.00 Uhr einen Bürgerhinweis zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Stromberger Straße in Beckum. Als die Polizisten am Unfallort eintrafen, stellten sie in der Nähe einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Dieser saß noch in seinem Pkw und war sehr stark alkoholisiert. Bei dem Versuch einzuparken, hatte der Beckumer zwei Autos beschädigt. Dann fuhr der Verursacher weg, kehrte zur Stromberger Straße zurück und parkte seinen Pkw am Fahrbahnrand. Die Beamten ließen den jungen Mann einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Sie nahmen den 25-Jährigen mit zur Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten seinen Führerschein und übergaben die Fahrzeugschlüssel der Beifahrerin.

