Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines weißen Kleintransporters gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines weißen Kleintransporters, der am Mittwoch, 7.10.2020 gegen 13.10 Uhr an einem Verkehrsunfall auf der Oststraße in Warendorf beteiligt war. Der Unbekannte stand mit dem weißen Transporter mit schwarzer Firmenaufschrift am Fahrbahnrand, hinter zwei weiteren Fahrzeugen, als ein Fahrradfahrer an diesem vorbeifuhr. Der 18-Jährige kam aus Richtung Splietertraße und der genaue Unfallort befindet sich zwischen den Straßen Zuckertimpen und Probsteigasse. Als der Sassenberger in Höhe des Transporters war, fuhr der Fahrer los und stieß mit dem Außenspiegel gegen den Fahrradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich. Beide Verkehrsteilnehmer sprachen kurz miteinander und der unter Schock stehende Heranwachsende gab an, dass alles in Ordnung sei. Später wurde im Krankenhaus eine Armverletzung festgestellt. Der Fahrer sowie Zeugen, die an der Unfallstelle anhielten werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell