Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Seniorin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 8.10.2020 kam es gegen 8.20 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Rietherstraße. In einer Rechtskurve kam die Drensteinfurterin mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen das Auto eines 37-jährigen Drensteinfurters. Rettungskräfte kümmerten sich um die ärztliche Versorgung der leicht verletzten Seniorin. Die Konrad-Adenauer-Straße war für 45 Minuten gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 7.100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell