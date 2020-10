Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendlicher Mountainbike- oder Trekkingradfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein jugendlicher Fahrradfahrer, der am Donnerstag, 8.10.2020, 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Beckum beteiligt war. Eine 38-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Sternstraße in Richtung B 475 und bog nach links auf die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt ab. Aufgrund einer querenden Fußgängerin bremste die Oelderin ihr Auto stark ab und der Fahrradfahrer fuhr auf das Heck des schwarzen Ford Kuga auf. Dabei entstand Sachschaden. Der Jugendliche stürzte, stand wieder auf und fuhr trotz Aufforderung stehen zu bleiben in Richtung Innenstadt weiter. Der etwa 13 bis 14 Jahre Schüler fuhr ein weißes Mountainbike oder Trekkingrad mit türkisen Elementen, trug einen dunklen Kapuzenpullover unter einer schwarz-weißen Collegejacke und hatte einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas auf. Der Jugendliche, seine Erziehungsberechtigten oder Personen, die Angaben zu dem Schüler machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell