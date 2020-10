Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird ein Pedelecfahrer, der am Mittwoch, 7.10.2020 gegen 16.35 Uhr an einem Verkehrsunfall in Neubeckum beteiligt war. Es kam zum Zusammenstoß mit einem schwarzen Ford Kuga, als dessen 62-jährige Fahrerin von der Vellener Straße auf den Parkplatz eines Discounters fuhr. Obwohl sich die Neubeckumerin um dem Mann, der sich scheinbar leicht verletzt hat kümmern wollte, nahm dieser sein Pedelec und fuhr in Richtung Zentrum davon. Der Pedelecfahrer oder Personen, die Angaben zu ihm machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell