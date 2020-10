Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 10-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 10-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall zu, der sich am Mittwoch, den 07.10.2020, in Ahlen ereignete. Um 15.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Ahlener mit seinem Kleinkraftrad (Mofa) die Schachtstraße in Richtung Glückaufplatz. An der Einmündung zum Wetterweg kam es zur Kollision mit dem 10-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Schachtstraße in Richtung Wetterweg überquerte. Beide Zweiradfahrer stürzten zu Boden. Rettungskräfte brachten den ebenfalls aus Ahlen stammenden Jungen in ein Krankenhaus. Der Mofafahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 650 Euro.

